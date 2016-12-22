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“Teröre teslim olmayacağız!”

— 22 Aralık 2016

 

Kayseri’de gerçekleşen terör saldırısına İngiltere’de faaliyet gösteren Türk kuruluşlarından tepki geldi.

Kınama mesajı yayınlayan üç kuruluştan biri olan Cumhuriyet Halk Partisi İngiltere Birliği “Teröre Teslim Olmayacağız” dedi.

Birlik tarafından yapılan açıklamada öne çıkan kısımlar şöyle: “CHP İngiltere Birliği olarak bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet ve acılı ailelerine baş sağlığı diliyoruz. Yaralı olan askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz… Bugün gelinen nokta Haziran 2015 seçimlerini yenilgi olarak gören AKP’nin iktidarda kalabilmek için toplumu kutuplaştırarak ve düşmanlar yaratarak politika yapmasının, şiddet ve savaş politikalarına yönelmesinin bir sonucudur… AKP’nin yanlış PKK ve Suriye politikası sonucu sınırlarımız kevgire dönmüştür ve Türkiye her türlü terör örgütünün cirit attığı bir ülke haline gelmiştir… Terörü kınamakla bir yere varılamayacağını artık herkes anlamıştır. Sayın Erdoğan’ın ve hükümet yetkililerinin taziye ve terörü kınama mesajları, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak şeklindeki sözleri artık hiçbir şey ifade etmemektedir… Gelinen noktada CHP, ülkemizi AKP’nin düşürdüğü çıkmazdan kurtaracak tek partidir ve CHP kadroları, bölünmez bütünlüğümüze ve kardeşliğimize inanan ve sarılan her vatandaşımıza önderlik etmeye hazırdır. Saldırıyı yapan terör örgütü PKK ve Türkiye’nin bu noktaya gelmesinde ihmali bulunan herkes halka hesap vermelidir. Bizler CHP olarak umutsuz değiliz. Ne teröre teslim olacağız ne de “ya başkanlık ya kaos” oyununa geleceğiz.”

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