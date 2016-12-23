Ali Gül Özbek, İngiltere İşçi Partisi’nin ‘En İyi’lerinden biri oldu— 23 Aralık 2016
Londra’nın merkezindeki Park Lane Sheraton Hotel’de gerçekleşen galada ayrıca İşçi Partisi Üstün Başarı Ödülleri de sahiplerini buldu.
İngiltere’deki İşçi Partis i’nde küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve kendi işini yürüten bireylerin sorunlarını gündeme taşımak için kurulmuş olan SME4Labour, ilk galasını Londra‘da yaptı
Londra’nın merkezindeki Park Lane Sheraton Hotel’de gerçekleşen galada ayrıca İşçi Partisi Üstün Başarı Ödülleri de sahiplerini buldu.
Ödül alan isimler arasında Haringey Belediye Meclis üyesi Ali Gül Özbek de yeraldı.
400’u aşkın misafirin katıldığı gecede pek çok İşçi Partisi Milletvekili, Belediye Lideri ve Meclis Üyesi yerlerini aldı. İşçiPartisi Lideri Jeremy Corbyn, Gölge Maliye Bakanı John McDonnell,
Gölge İşletme ve Uluslararası Ticaret Bakanı Bill Esterson, Gölge ticaret bakanı Bakanı Clive Lewis, Gölge Siyahi ve Etnik Azınlıklardan Sorumlu Bakan Dawn Butler, Yvette Cooper ve Stephen Timms ve Londra
Belediye Başkanı Yardımcısı Rajesh Agrawal gibi partinin önde gelen isimleri gecede konuşma yaptılar. Gecenin açılış konuşmasını yapan SME4Labour’un kurucusu İbrahim Doğuş konuşmasında İşçi Partisi ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin mükemmel ortaklar olduğunu söyledi. Doğuş eşitliğin sadece büyüyen ekonomilerde gerçekleşeceğini ve İşçi Partisinin bu tür işletmelerin arkasında olması gerektiğini vurguladı.
İşçi partisi lideri Jeremy Corbyn konuşmasında SME4Labour’in kurucusu Doğuş’a yaptığı tüm çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, yeni kurulmasına rağmen SME4Labour’in ilk bir yılı içerisinde çok önemli
çalışmalar yaptığını, Labour Parti ile küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında ciddi bir köprü rolü oynadığını dile getirerek, SME4Labour’a her türlü desteği vermeye devam edeceklerini açıkladı.
Gölge maliye bakanı John Mcdonnel ise gecede yaptığı konuşmada SME4Labour’in böylesi büyük bir organizasyona kısa zamanda dönüşmesinin sevindirici olduğunu dile getirerek, Labour Parti’nin
politikalarının belirlenmesinde SME4Labour’in önemli bir rol oynayacağını açıkladı.
Galliard Homes, Cobra Beer ve Bira London’ın sponsorluğunu üstlendiği Gecenin sunuculuğunu Belediye Meclis Üyesi Abena Oppong-Aşare yaptı.
İşçi Partisi Üstün Başarı Ödülleri 2016 Kategoriler ve Kazananlar ise şöyle:
Yılın İşçi Partisi Avrupa Parlamentosu Vekili
Claude Moraes MEP
Yılın Sendikası
Unite the Union
Yılın İşçi Partisi Milletvekili
Yvette Cooper MP
Yılın Gölge Kabine Üyesi
John McDonnell MP
Yılın İşçi Partili Lordu
Lord Roy Kennedy
Baron Alf Dubs
Yılın İşçi Partisi Belediye Meclis Üyeleri
Cllr Pat Cooper
Cllr Ali Gül Özbek
Yılın İskoçya Parlamentosu Vekili
Daniel Johnson MSP
Yılın İşçi Partisi Belediyesi
Cardiff Council
Yılın Galler Meclis Vekili
Baroness Elüned Morgan AM
Yılın İşçi Partisi Londra Meclis Üyesi
Jennette Arnold AM
Yılın İşçi Partisi Seçim Bölgesi
Tooting CLP
Yılın İşçi Partisi Seçilmiş Belediye Başkanı
Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan
Yılın İşçi Partisi Beklenen Seçim Adayı
Andrew Pakes
Yılın İşçi Partisi Parlamento Asistanı
Nicolette Petersen
Yılın İşçi Partisi Sosyalist Grubu
Chinese for Labour
Yılın İşçi Partisi Destek Grubu
Labour Friends of Bangladesh
(haberler.com)
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