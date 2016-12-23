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Home / İngiltere ve Londra / Ali Gül Özbek, İngiltere İşçi Partisi’nin ‘En İyi’lerinden biri oldu

Ali Gül Özbek, İngiltere İşçi Partisi’nin ‘En İyi’lerinden biri oldu

— 23 Aralık 2016

İngiltere’deki İşçi Partis i’nde küçük ve orta ölçekli işletmelerin ve kendi işini yürüten bireylerin sorunlarını gündeme taşımak için kurulmuş olan SME4Labour, ilk galasını Londra‘da yaptı

Londra’nın merkezindeki Park Lane Sheraton Hotel’de gerçekleşen galada ayrıca İşçi Partisi Üstün Başarı Ödülleri de sahiplerini buldu.

Ödül alan isimler arasında Haringey Belediye Meclis üyesi Ali Gül Özbek de yeraldı.

400’u aşkın misafirin katıldığı gecede pek çok İşçi Partisi Milletvekili, Belediye Lideri ve Meclis Üyesi yerlerini aldı. İşçiPartisi Lideri Jeremy Corbyn, Gölge Maliye Bakanı John McDonnell,

Gölge İşletme ve Uluslararası Ticaret Bakanı Bill Esterson, Gölge ticaret bakanı Bakanı Clive Lewis, Gölge Siyahi ve Etnik Azınlıklardan Sorumlu Bakan Dawn Butler, Yvette Cooper ve Stephen Timms ve Londra

Belediye Başkanı Yardımcısı Rajesh Agrawal gibi partinin önde gelen isimleri gecede konuşma yaptılar. Gecenin açılış konuşmasını yapan SME4Labour’un kurucusu İbrahim Doğuş konuşmasında İşçi Partisi ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin mükemmel ortaklar olduğunu söyledi. Doğuş eşitliğin sadece büyüyen ekonomilerde gerçekleşeceğini ve İşçi Partisinin bu tür işletmelerin arkasında olması gerektiğini vurguladı.

İşçi partisi lideri Jeremy Corbyn konuşmasında SME4Labour’in kurucusu Doğuş’a yaptığı tüm çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, yeni kurulmasına rağmen SME4Labour’in ilk bir yılı içerisinde çok önemli

çalışmalar yaptığını, Labour Parti ile küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında ciddi bir köprü rolü oynadığını dile getirerek, SME4Labour’a her türlü desteği vermeye devam edeceklerini açıkladı.

Gölge maliye bakanı John Mcdonnel ise gecede yaptığı konuşmada SME4Labour’in böylesi büyük bir organizasyona kısa zamanda dönüşmesinin sevindirici olduğunu dile getirerek, Labour Parti’nin

politikalarının belirlenmesinde SME4Labour’in önemli bir rol oynayacağını açıkladı.

Galliard Homes, Cobra Beer ve Bira London’ın sponsorluğunu üstlendiği Gecenin sunuculuğunu Belediye Meclis Üyesi Abena Oppong-Aşare yaptı.

İşçi Partisi Üstün Başarı Ödülleri 2016 Kategoriler ve Kazananlar ise şöyle:

Yılın İşçi Partisi Avrupa Parlamentosu Vekili

Claude Moraes MEP

Yılın Sendikası

Unite the Union

Yılın İşçi Partisi Milletvekili

Yvette Cooper MP

Yılın Gölge Kabine Üyesi

John McDonnell MP

Yılın İşçi Partili Lordu

Lord Roy Kennedy

Baron Alf Dubs

Yılın İşçi Partisi Belediye Meclis Üyeleri

Cllr Pat Cooper

Cllr Ali Gül Özbek

Yılın İskoçya Parlamentosu Vekili

Daniel Johnson MSP

Yılın İşçi Partisi Belediyesi

Cardiff Council

Yılın Galler Meclis Vekili

Baroness Elüned Morgan AM

Yılın İşçi Partisi Londra Meclis Üyesi

Jennette Arnold AM

Yılın İşçi Partisi Seçim Bölgesi

Tooting CLP

Yılın İşçi Partisi Seçilmiş Belediye Başkanı

Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan

Yılın İşçi Partisi Beklenen Seçim Adayı

Andrew Pakes

Yılın İşçi Partisi Parlamento Asistanı

Nicolette Petersen

Yılın İşçi Partisi Sosyalist Grubu

Chinese for Labour

Yılın İşçi Partisi Destek Grubu

Labour Friends of Bangladesh

(haberler.com)

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