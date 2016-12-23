Britanya Türkleri’nden İngiltere’deki Rus Büyükelçisine taziye mesajı

Britanya Türkleri Dayanışma Platformu (BTDP), geçtiğimiz Pazartesi Türkiye’nin Rus Büyükelçisine yapılan saldırı nedeni ile İngiltere’deki Rus Büyükelçisi Dr. Alexander Vladimirovich Yakovenko’ya bir taziye mesajı yolladı.

BTDP’nin genel koordinatörü Servet Hassan tarafından gönderilen mektup, yapılan saldırıyı kınarken bu tip terör eylemlerinin Türkiye-Rusya ilişkilerine gölge düşüremeyeceğini belirtti.

Mektupta öne çıkan ifadeler şu şekilde sıralandı.

“Britanya’daki Türk toplumu son yapılan suikasttanB dolayı büyük şok ve üzüntü duymakla beraber yapılan bu çirkin saldırıyı kınamaktadırlar. Trajik kaybımızdan dolayı öncelikle sizlere baş sağlığı dilerken, merhum Büyükelçi Andrei Karlov’un mekanının cennet olmasını temenni ediyoruz. Bu zor zamanda kalbimiz ve dualarımız Büyükelçi Karlov’un ailesi, sevdikleri ve tüm Rusya ile beraberdir. Türk milleti olarak PKK/PYD/TAK, ISIS/DAESH ve FETÖ gibi terör örgütlerinin gölgesi ile yıllardır savaşan bir süreçten geçmemizden ötürü, bu zor dönemde Rusya’nın yanındayız. Hiçbir ideoloji veya inanç diplomatik görevleri başında olan bireylerin böylesine katledilmesini meşru kılamaz. Terörü lanetliyor ve sonunda barışın galip gelmesini temenni ediyoruz.”