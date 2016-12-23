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“Diyeti Bırakalım Halep İçin Yiyelim!”

— 23 Aralık 2016

 

İSLAM Toplumu Milli Görüş İngiltere bölgesi, iki hafta önce planladığı 25- 28 Aralık arası Londra Merkez, Güney Londra, Brighton Şubesi ve Margate şubesinde, iki şube ve bir bölgede “Gönüllerin Fethi” adı altında Asrı Saadeti ve Müslümanların Halep’e sahip çıkması gerektiği konu edilen program düzenleyecek.

Margate şubesi irşat başkanı Murat Küçük’ün Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak programda, 40 yıldır Hz. Muhammed’in hayatını anlatan, İslam Toplumu Milli Görüş İngiltere koordinatörü Erol Öztürk, konuşma yapacak. Ardından konuşmasıyla bütün cazibeleri kendine çeken, El-Ezher Üniversitesi mezunu, akademisyen ve televizyon programcısı Sebahattin Uçar, Asrı Saadet’in önemi ve Halep ile sentezi ile ilgili konuşacak. Asrı-Saadet’in siyeri canlanacağı bu programda Halep için “Diyeti Bırakalım Halep İçin Yiyelim!” mottolu acil yardım kermesi düzenlenecek. Bu program, sadece klasik Mekke Fethi program akışıyla kalmayıp, Hz. Muhammed’in paylaşma sünnetini ihya etmek suretle, Halep Acil Yardım programı olacak. İslam şuuru içerisinde Halep’e sahip çıkmayı hedefleyen bu program, ücretsiz olup bütün halka açık olacak. İslam Toplumu Milli Görüş, “Halep’teki bir kardeşime ben de sahip çıkacağım” diyen herkesi programa davet ediyor.

Tarih: 26 Aralık Pazartesi

Saat: 16.30

Yer: Epic Dalston Events Hall, 13-15 Stoke Newington Road, London, N16 8BH

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