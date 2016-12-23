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Dövizle askerlik için son tarih 31 Aralık

— 23 Aralık 2016

 

DÖVİZLE askerlik başvurusunda önemli noktalardan birisi olan ‘yaş sınırı süresi’, yılsonu itibariyle 38 yaşını tamamlayanlar için dolacak. Bu konuda vatandaşları uyaran TC Londra Başkonsolosluğu, 2016’nın dolmasına sayılı günler kala başvurularını yapmayan ve 38 yaşını tamamlayanlar için yeni bir duyuru yayınladı.

Duyuruda; 38 yaşını tamamlayanlar için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2016 olduğu vurgulanırken, başvurularını yapmayan adayların randevularını yıl bitmeden alabilecekleri belirtildi.

TC Londra Başkonsolosluğu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu hususların altı çizildi:

“27 Ocak 2016’da yürürlüğe giren 6661 sayılı yasa ile TC vatandaşlarının dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak amacıyla başvurabilecekleri en son tarih, 38 yaşını doldurdukları yılın son günü (31 Aralık) olarak belirlendi. Buna göre, 1978 doğumlu olup dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen ve gerekli şartları sağlayan TC vatandaşlarının Londra Başkonsolosluğu’nun internet sitesinde (www.turkishconsulate.org.uk) belirtilen belgelerle birlikte en geç 31 Aralık 2016 tarihine kadar Başkonsolosluğa başvurmaları gerekiyor. Askerlik çağına girildikten sonra yapılan yaş değişiklikleri bu manada dikkate alınmıyor. Bu çerçevede, 1978 doğumlu olup, bu yıl için dövizle askerlik randevusu alamamış olan vatandaşlarımıza, başvurmaları halinde önümüzdeki günler için randevu verilebilecek.”

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