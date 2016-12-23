Prens Charles, Noel mesajında ‘Hicret’i hatırlattı

İngiltere Veliaht Prensi Charles, günümüzde din temelli zulümlerden kaçanların bu yıl Noel döneminde hatırlanması çağrısında bulunarak, “Kendisi ve inananları için ibadet özgürlüğü arayışında olan Hz.Muhammed’in de Mekke’den Medine’ye hicret ettiğini hatırlayabiliriz.” dedi.

İngiltere Veliaht Prensi Charles, günümüzde din temelli zulümlerden kaçanların bu yıl Noel döneminde hatırlanması çağrısında bulunarak, “Kendisi ve inananları için ibadet özgürlüğü arayışında olan Hz.Muhammed’in de Mekke’den Medine’ye hicret ettiğini hatırlayabiliriz.” dedi.

Noel dönemine ilişkin mesajını İngiliz yayın kurumu BBC aracılığıyla paylaşan Prens, günümüzde yaşanan dini zulümlerin toplumlar üzerinde oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti.

Mesajında, yakın zamanda Londra’da Suriyeli bir Hristiyan din adamıyla tanıştığını belirten Prens, bu kişinin kendisine, Suriye’deki Hristiyanların inançlarından dolayı ülkelerinden kaçmak zorunda kaldığını söylediğini aktararak, “Bu kişi, Suriye ve Irak’ın bazı bölgelerinde yaşanan toplu insan kaçırma olaylarından bahsetti ve İncil’de anlatıldığı gibi, Hristiyanların, topraklarından topluca kovulacağından korktuğunu söyledi. Bu kişi, önümüzdeki 5 yılda Irak’ta Hristiyan kalmayacağının mümkün olduğunu düşünüyor.” ifadelerine yer verdi.

Bu yıl Noel’de, Hz. Muhammed ve Hz. İsa’nın din temelli göçlerinin hatırlanabileceğini belirten Prens Charles, şunları kaydetti:

“Normalde Noel’de İsa peygamberimizin doğumunu düşünürüz. Ancak bu yıl belki de Hz. İsa’nın doğum hikayesin nasıl ortaya çıktığını, kutsal ailenin şiddet içerikli zulümden kaçışını hatırlamalıyız. Ayrıca, kendisi ve inananları için ibadet özgürlüğü arayışında olan Hz.Muhammed’in de Mekke’den Medine’ye hicret ettiğini hatırlayabiliriz.”

68 yaşındaki Prens Charles, “Bazı ülkelerde, her tür dini çeşitliliği ortadan kaldırmayı hedefleyen daha da sinsi, aşırılık yanlısı biçimler ortaya çıkmış durumda. Dünya genelinde gerçekleşen dini zulümlerin ölçeği yeterince kabul görmüyor. Hangi inanç yolunu takip edersek edelim, varacağımız nokta aynı. Karşımızdaki insana değer vermek ve saygı duymak.” değerlendirmesinde bulundu. (aa)