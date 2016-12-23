TTFF’nin yeni üyeleri belirlendi

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF)’nun Olağanüstü Genel Kurulu (EGM) ’nda yeni üyeleri belirlendi.

İstifa ve görev değişikliği nedeniyle yönetimde boşalan iki koltuğa Hüseyin Karabulut ve Aydın Özdemir seçildi.

Geçtiğimiz Salı akşamı Kuzey Londra’nın Haringey bölgesinde bulunan Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’a GS FC dışındaki takımların temsilcileri katıldı.

Levent Ruso’nun istifası sonucu boşalan Disiplin Sekreterliği için seçime katılan iki adaydan kulüpler tercihini Hüseyin Karabulut’tan yana kullandı. Oylamaya katılan 19 kulüp temsilcisinden 12’si Karabulut için “Evet” derken, kalan 7 oy Alp Ermiya’ya çıktı.

Eray Özanacar’ın Sekterelik görevini devralması sonucu boşalan faal üyelik için ise tek aday vardı. Aydın Özdemir oylama yapılmadan otomatikman yönetimin yeni üyesi oldu.

Öte yandan Federasyon kararlarında olumsuz etki yapan Tüzüğün 8 (P) maddesi kelime değişikliği ile oylamada kabul edildi.

‘Clubs are held responsible to produce Registration Documents’ yerine ‘Clubs must produce hard copy licences’ cümlesi tüzük maddeleri arasında yer aldı.

Bu değişikliklerin önümüzdeki günlerde Londra Futbol Birliği (LFA)’ne gönderilmesini takiben yürürlüğe gireceği kaydedildi.