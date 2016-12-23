Türk Liglerine iki hafta ara verilecek

Prens Charles, Noel mesajında ‘Hicret’i hatırlattı— 23 Aralık 2016
İngiltere Veliaht Prensi Charles, günümüzde din temelli zulümlerden kaçanların bu yıl Noel döneminde hatırlanması çağrısında bulundu.
Excellence Mortgage Türk Liglerinde ilk yarılar tehir maçları dışına tamamlandı.
Birinci Küme’de Yalova, İkinci Küme’de de GS FC, devreyi lider olarak kapattı.
Christmas ve Yeni Yıl nedeniyle ve sahaların da kapalı olması yüzünden maçlara iki hafta ara verilecek. İkinci yarılar 8 Ocak 2017 Pazar günü start alacak.
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