Londra Gazete
Son haberler
23 Aralık 2016 - Ali Gül Özbek, İngiltere İşçi Partisi’nin ‘En İyi’lerinden biri oldu
23 Aralık 2016 - “Diyeti Bırakalım Halep İçin Yiyelim!”
22 Aralık 2016 - TCCA’de seri konferanslar 16 Ocak 2017’de başlıyor
22 Aralık 2016 - Minik Düriye’den büyük fedakarlık
22 Aralık 2016 - “Büyükelçi amca, ben dünyayı değiştiriyorum”
Home / İngiltere ve Londra / Turnpike Lane’de bıçakla yaralama, yollar kapandı

Turnpike Lane’de bıçakla yaralama, yollar kapandı

— 23 Aralık 2016

 

Kuzey Londra’nın Turnpike Lane bölgesinde bu gece yarısından sonra meydana gelen olayda bir kişi bıçakla yaralandı.

Polise, saat 01.00’de yapılan ihbar sonrası bıçakla ağır yaralanan bir erkek, gelen ilk yardım ekibi tarafından Doğu Londra’da bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı kişinin durumunun ciddi olduğu ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Metropolitan Sözcüsü konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, olayın bıçaklama olduğunu ve Turnpike Lane bölgesinde meydana geldiğini söyledi. Soruşturmayı başlatan polis, Turnpike Lane ve Westbury Avenue’nin bazı bölümlerini trafiğe kapattı.

Polisin şu ana dek herhangi bir tutuklama yapmadığı da kaydedildi. Mark Humphris adlı bir twetter paylaşımcısı, Wood Green, Turnpike Lane ve A10 bölgesindeki yolların kapalı olduğunu yazdı.

﻿

Yorum Yazın

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

22 Aralık 2016 Perşembe
Sayı 825

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close