Turnpike Lane’de bıçakla yaralama, yollar kapandı

Kuzey Londra’nın Turnpike Lane bölgesinde bu gece yarısından sonra meydana gelen olayda bir kişi bıçakla yaralandı.

Polise, saat 01.00’de yapılan ihbar sonrası bıçakla ağır yaralanan bir erkek, gelen ilk yardım ekibi tarafından Doğu Londra’da bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı kişinin durumunun ciddi olduğu ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Metropolitan Sözcüsü konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada, olayın bıçaklama olduğunu ve Turnpike Lane bölgesinde meydana geldiğini söyledi. Soruşturmayı başlatan polis, Turnpike Lane ve Westbury Avenue’nin bazı bölümlerini trafiğe kapattı.

Polisin şu ana dek herhangi bir tutuklama yapmadığı da kaydedildi. Mark Humphris adlı bir twetter paylaşımcısı, Wood Green, Turnpike Lane ve A10 bölgesindeki yolların kapalı olduğunu yazdı.