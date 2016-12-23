Veteran Ligi’nde Anatolia farkı açıyor

Locus Estate sponsorluğunda devam eden Veteran Türk Ligi O35 kategorisinde haftanın maçında lider Anatolia, zorlu takipçisi Türkmenköy’ü 2-1 yenmeyi başardı.

New River Sports Centre’da oynanan maçlarda Narlı FC, Kaleburnu ve Gaziantepspor da haftayı üç puanla kapatan diğer takımlar oldu. Sonuçlar şöyle: Narlı FC-Yurtseven: 3-2, Kaleburnu-Maveriks: 3-0, Gaziantepspor-Akova: 3-0, Yeni Boğaziçi-Kafkas Gençlik: 3-0

O45 kategorisinde ise şu sonuçlar alındı: Euromed-Akdenizspor: 3-0, Yeni Boğaziçi-Türkmenköy: 2-2, Vadili-Yavruvatan: 4-4.

Öte yandan haftanın en iyi dört futbolcusu da şu şekilde belirlendi: Musa Pekin (Türkmenköy), Mehmet Gözde (Yeni Boğaziçi), İbrahim Gilanlı (Vadili), Özgür Aksu (Gaziantepspor).