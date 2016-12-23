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Veteran Ligi’nde Anatolia farkı açıyor

— 23 Aralık 2016

 

Haftanın en iyileri ödülüne layık görülen Musa Pekin, Mehmet Gözde, İbrahim Gilanlı ve Özgür Aksu, TTFF Başkanı Kemal Soyer’le.

 

Locus Estate sponsorluğunda devam eden Veteran Türk Ligi O35 kategorisinde haftanın maçında lider Anatolia, zorlu takipçisi  Türkmenköy’ü 2-1 yenmeyi başardı.

New River Sports Centre’da oynanan maçlarda Narlı FC, Kaleburnu ve Gaziantepspor da haftayı üç puanla kapatan diğer takımlar oldu. Sonuçlar şöyle: Narlı FC-Yurtseven: 3-2, Kaleburnu-Maveriks: 3-0, Gaziantepspor-Akova: 3-0, Yeni Boğaziçi-Kafkas Gençlik: 3-0

O45 kategorisinde ise şu sonuçlar alındı: Euromed-Akdenizspor: 3-0, Yeni Boğaziçi-Türkmenköy: 2-2, Vadili-Yavruvatan: 4-4.

Öte yandan haftanın en iyi dört futbolcusu da şu şekilde belirlendi: Musa Pekin (Türkmenköy), Mehmet Gözde (Yeni Boğaziçi), İbrahim Gilanlı (Vadili), Özgür Aksu (Gaziantepspor).

 

 

 

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