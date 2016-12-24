1260 maça bahis oynayan futbolcu

Londra’da ulaşıma yüzde 1.9’luk zam— 24 Aralık 2016
Londra’da yeni yılla birlikte toplu taşıma ücretlerine yüzde 1.9 oranında zam yapıldı.
İngiliz futbolcu Joey Barton’ın 1260 futbol maçına bahis yaptığı ortaya çıktı. Son olarak Burnley forması giyen Joey Barton’ın adı yine bir skandala karıştı.
Joey Barton’ın, İngiltere Futbol Federasyonu’nun koyduğu bahis kurallarına uymadığı ortaya çıktı. BBC, Sky Sports gibi önemli İngiliz basın kuruluşlarının son dakika geçtiği habere göre; Barton, 2006 ila 2016 yılları arasında tam 1260 ayrı maça bahis yaptı.
Joey Barton’ın 1260 maça bahis oynaması sonrası ağır bir ceza alması bekleniyor. (sporvadisi.com)
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