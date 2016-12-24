6 kişinin öldüğü yangın için Belediye suçlanıyor

Londra’da ulaşıma yüzde 1.9’luk zam— 24 Aralık 2016
Londra’da yeni yılla birlikte toplu taşıma ücretlerine yüzde 1.9 oranında zam yapıldı.
Güney Londra’nın Southwark bölgesinde altı kişinin ölmesi sonuçlanan yangın ile ilgili olarak suçlanan Soutwark Belediyesi’nin, binada gerekli olan 22 güvenlik önlemini almadığı öne sürüldü.
Lakanal House’un 14 katlı bloklarının birindeki dairede, televizyondaki elektrik arızası sonucu çıkan yangını soruşturan itfaiye yetkilileri, belediyenin yangın güvenliği için gerekli kontrolleri yapmadığını belirledi.
Londra Belediyesi İtfaiye Teşkilatı tarafından hazırlanan Yangın Güvenliği başlıklı uygulama 2005’te başlatılmıştı.
Soutwark Belediyesi için yargılama 11 Ocak’ta Southwark Crown Court’ta başlayacak.
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