Londra Gazete
Son haberler
24 Aralık 2016 - Dünyanın ilk “kebapla içilecek birası” Londra’da tanıtıldı
23 Aralık 2016 - Hem eğlendiler hem de okullarına destek verdiler
23 Aralık 2016 - Britanya Türkleri’nden İngiltere’deki Rus Büyükelçisine taziye mesajı
23 Aralık 2016 - Ali Gül Özbek, İngiltere İşçi Partisi’nin ‘En İyi’lerinden biri oldu
23 Aralık 2016 - “Diyeti Bırakalım Halep İçin Yiyelim!”
Home / İngiltere ve Londra / Barbara’ya, TIR bile direnemedi

Barbara’ya, TIR bile direnemedi

— 24 Aralık 2016

Meteoroloji Ofisi, İngiltere’de devam eden fırtına ve olası seller için insanları uyardı.

Özellikle Kuzey İngiltere’de esen ve saatteki hızı 120 mile ulaşan Barbara Fırtınası hayatı felce uğrattı. Güçlü fırtına A66 üzerinde seyreden bir TIR’ı devirerek yolun dışına attı. Bu arada tatil nedeniyle yola çıkan onlarca araç, esen sert rüzgar nedeniyle yollarda kalırken, trafikte yığılmalar meydana geldi.

İskoçya ve Cumbia’yı fazlasıyla etkileyen fırtınanın Chritmas boyunca devam etmesi beklenirken, artan yağışların yansıra sel tehlikesi için de bölge halkına uyarılarda bulunuldu. Christmas tatili için yola çıkacak binlerce kişinin seyahatlerine, esen Barbara Fırtınası’nın güçlükler çıkaracağına da dikkat çekildi.

Fırtınanın zaman zaman Güney İngiltere’de de etkili olması bekleniyor.

﻿

Yorum Yazın

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

22 Aralık 2016 Perşembe
Sayı 825

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close