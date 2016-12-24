Barbara’ya, TIR bile direnemedi— 24 Aralık 2016
Meteoroloji Ofisi, İngiltere’de devam eden fırtına ve olası seller için insanları uyardı.
Meteoroloji Ofisi, İngiltere’de devam eden fırtına ve olası seller için insanları uyardı.
Özellikle Kuzey İngiltere’de esen ve saatteki hızı 120 mile ulaşan Barbara Fırtınası hayatı felce uğrattı. Güçlü fırtına A66 üzerinde seyreden bir TIR’ı devirerek yolun dışına attı. Bu arada tatil nedeniyle yola çıkan onlarca araç, esen sert rüzgar nedeniyle yollarda kalırken, trafikte yığılmalar meydana geldi.
İskoçya ve Cumbia’yı fazlasıyla etkileyen fırtınanın Chritmas boyunca devam etmesi beklenirken, artan yağışların yansıra sel tehlikesi için de bölge halkına uyarılarda bulunuldu. Christmas tatili için yola çıkacak binlerce kişinin seyahatlerine, esen Barbara Fırtınası’nın güçlükler çıkaracağına da dikkat çekildi.
Fırtınanın zaman zaman Güney İngiltere’de de etkili olması bekleniyor.
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