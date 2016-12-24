Braintree’den büyük çıkış: 1-0

Londra’da ulaşıma yüzde 1.9’luk zam— 24 Aralık 2016
Londra’da yeni yılla birlikte toplu taşıma ücretlerine yüzde 1.9 oranında zam yapıldı.
Menajerliğini Kıbrıslı Türk Hakan Ramis’in yaptığı Braintree FC, National League’deki kümede kalma mücadelesinde çıkışa geçti.
Ramis’in göreve gelmesiyle birlikte üst üste puanlar toplayan Braintree FC, hafta arası ligde 9’uncu sırada bulunan Boreham Wood’u deplasmanda tek golle geçti. Puan cetvelinde 24 maçta 24 puana ulaşan Braintree FC, ilk kez küme düşme bölgesinden çıkarak 20’inci sıraya yerleşti.
Meadow Park’ta oynanan puan mücadelesinde Braintree FC, tek golünü 63’üncü dakikada kaydetti.
Braintree FC, 26 Aralık Pazartesi günü sahasında ligde dördüncü sırada bulunan Degenham&Redbridge’i konuk edecek.
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