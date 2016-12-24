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Dünyanın ilk “kebapla içilecek birası” Londra’da tanıtıldı

— 24 Aralık 2016

British Kebap Awards ve CEFTUS’un kurucusu İbrahim Doğuş, geçtiğimiz Pazartesi yaptığı bir basın toplantısı ile “Bira”yı tanıttı.

Lager cinsi bir bira olmasının yanı sıra ızgara ve özellikle kebap tarzı yiyeceklerin yanında iyi giden tadı ve tarifi ile ön plana çıkan Bira, Londra merkezinde bulunan The Park Lane Sheraton’da tanıtımını gerçekleştirdi.

İbrahim Doğuş yaptığı açıklamada Bira’nın sonunda İngiltere marketindeki yerini bulmasından dolayı duyduğu mutluluğu belirterek, “Britanya’ta kebap endüstrisinin net değeri 2,2 milyar pound, dolayısıyla böyle bir endüstrinin kendi birasına sahip olması şart. Bir iş adamı olarak böylesine ikonik bir içeceği markete sunmaktan dolayı çok mutluyum. Kebapların kendilerine has tatları ve lezzetleri olmasının sebebiyle her lezzeti dengeleyebilecek özel bir tada sahip.” dedi. Salonda bulunan konuklara da ikram edilen Bira, tadı ve içiminin kolaylığı açısından herkesten tam puan aldı.

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