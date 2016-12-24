İngiltere’de yaşayan AB vatandaşlarına Brexit sonrasına ne olacak?

İngiltere‘de Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının haklarının korunması için farklı platformlar harekete geçti.

İngiltere Ticaret Odası ve İşçi Sendikaları Hareketi, Başbakan Theresa May’e ortak bir mektup yazarak AB ülke vatandaşlarının Brexit sonrası İngiltere’de kalabilmesi için güvence verilmesi talebinde bulundu.

Mektupta AB ülke vatandaşlarının haklarının korunmamasının iş dünyası, aileler, yerel topluluklar, kamu hizmetleri, sağlık sistemi ve ekonomi için olumsuz sonuçları olacağını ifade edildi.

Başbakan May, geçen hafta Brüksel’de yapılan AB zirvesinde İngiltere’de yaşayan yaklaşık 3 milyon AB vatandaşının haklarının yanı sıra AB içinde yaşayan bir milyondan fazla İngiltere vatandaşı hakkında bir karar verilmesi gerektiği mesajını vermişti.

May, İngiltere vatandaşlarının hakları karşılığında ülkesindeki AB üyesi ülke vatandaşlarının statüsünü pazarlık konusu yapmakla eleştiriliyor.

İş dünyası ve sendikalar konunun Brexit konusunda bir pazarlık kozu olarak kullanılmasına karşı çıkıyor.

İngiltere Ticaret Odası Genel Direktörü Adam Marshall ve İşçi Sendikaları Hareketi Genel Sekreteri Frances O’Grady, hükümete yazdıkları mektuplarında “Birleşik Krallık çapında temsil ettiğimiz iş dünyası ve çalışanlar olarak bu ülkede yaşayan ve çalışan AB vatandaşlarının hakları konusunda derin bir endişe içindeyiz. Bugün bu kördüğümü çözmeniz ve burada çalışan AB vatandaşlarına Birleşik Krallık’ta kalıcı oturma izni vermeniz çağrısını yapıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Mektupta bu tek taraflı hareketin işçiler, işverenler ve ülke ekonomisinin geneli için en doğru adım olduğu da belirtildi.

HÜKÜMET, AB VATANDAŞLARINI TOPLU OLARAK SINIRDIŞI EDEMEZ

Öte yandan İngiltere parlamentosunun İnsan Hakları Komisyonu da benzer bir çağrı yaparak İngiltere’de yaşayan milyonlarca Avrupalı’nın toplu olarak sınırdışı edilmemesi gerektiğini söyledi.

İnsan Hakları Komisyonu’nun başkanı İşçi Partili milletvekili Harriet Harman “Hükümet insanların haklarını pazarlık yapmak için kullanmamalı. İngiltere hükümeti burada yaşayan AB vatandaşlarını toplu olarak sınırdışı edemez,” diye konuştu.

Hükümetin bu tür adımının uzun ve pahalı bir yargı sürecinin önünü açacağını söyleyen Harman, “Bu davalar yargı sistemini bloke edecektir” dedi.

Harman ayrıca İngiltere hükümetinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özel hayat, ev ve aile yaşantısını düzenleyen 8. maddesi uyarınca yükümlülükleri olduğunu da ekledi.

İngiltere’de yaşayan ve çalışan AB vatandaşlarının Brexit sonrasında statüleri konusunda büyük bir belirsizlik yaşanıyor. AB yasaları çerçevesinde sağlık, eğitim ve istihdam imkanlarından yararlanan AB üyesi ülkelerin vatandaşlarının Brexit sonrası bu imkanlara erişimi konusunda görüş ayrılıkları var.

İngiltere’de 5 yıldan daha uzun süre yaşayan ancak çalışmayan AB vatandaşlarının kalıcı oturma izni alamayabilir. Aile bağları ve çocuklarının İngiltere’de doğmuş olması dikkate alınsa da her dosya ayrıca değerlendirilmek zorunda.

Başbakan Theresa May’in sözcüsü ise konu hakkında “Başbakan burada yaşayan AB vatandaşlarının statülerini koruma konusunda gayet açıktı. Bunun olamayacağı tek durum AB üye ülkelerindeki İngiltere vatandaşlarının haklarının korunmaması olur” dedi. (mynet)