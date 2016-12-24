Londra otobüs şoförlerinin yeni minimum maaşı açıklandı

Londra’da ulaşıma yüzde 1.9’luk zam— 24 Aralık 2016
Londra’da yeni yılla birlikte toplu taşıma ücretlerine yüzde 1.9 oranında zam yapıldı.
Londra Büyükşehir Belediyesi ofisinden yapılan bir açıklamaya göre, Londra’da bulunan profesyonel otobüs şoförlerinin yıllık maaşları £23,000 olarak güncellenecek. Uygulama Nisan 2017 yılı itibariyle resmi olarak otobüs şoförlerinin kontratlarında hayata geçirilecek.
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, seçim kampanyasında verdiği sözlerden bir diğeri olan otobüs şoförlerinin maaşlarına olan zammı da unutmayarak gerekli güncellemenin Nisan 2017 itibariyle uygulamaya konulacağını belirtti.
Khan yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Londra’yı gece gündüz ulaşilabilir hale getiren otobüs şoförlerimiz için bu güne kadar adil bir maaş planı çıkartılmamıştı. Artık minimum maaş düzenlememiz ile emeğin karşılığı alınacak”
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum Yazın