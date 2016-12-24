Londra otobüs şoförlerinin yeni minimum maaşı açıklandı

Londra Büyükşehir Belediyesi ofisinden yapılan bir açıklamaya göre, Londra’da bulunan profesyonel otobüs şoförlerinin yıllık maaşları £23,000 olarak güncellenecek. Uygulama Nisan 2017 yılı itibariyle resmi olarak otobüs şoförlerinin kontratlarında hayata geçirilecek.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, seçim kampanyasında verdiği sözlerden bir diğeri olan otobüs şoförlerinin maaşlarına olan zammı da unutmayarak gerekli güncellemenin Nisan 2017 itibariyle uygulamaya konulacağını belirtti.

Khan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Londra’yı gece gündüz ulaşilabilir hale getiren otobüs şoförlerimiz için bu güne kadar adil bir maaş planı çıkartılmamıştı. Artık minimum maaş düzenlememiz ile emeğin karşılığı alınacak”