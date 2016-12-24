Londra’da ulaşıma yüzde 1.9’luk zam

Londra’da yeni yılla birlikte toplu taşıma ücretlerine yüzde 1.9 oranında zam yapıldı.

Dört milyondan fazla yolcu, ocak ayı itibariyle zamlı tarifeyle seyahat edecek. Fiyatartışından memnun olmayan Londralılar açıklamayı yapan Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadiq Khan’ı seçim vaadini bozduğu için eleştirdi. Khan, 5 Mayıs 2016’da yapılan Belediye Başkanlığı seçimi öncesi vaadinde, seçilmesinin ardından 4 yıl boyunca toplu taşıma ücretlerini sabit fiyatta tutacağını söylemişti.

Özellikle belediyedeki muhafazakar kesim tarafından suçlanan Khan, bu zammın yapılma süresini uzatmasının elinde olmadığını belirterek, hükümetin daha önce aldığı bir karar olduğunu söyledi. Bunun nasıl gerçekleştiğinin ve neden dört yıl uzatamadığının nedenini ise hükümetin açıklaması gerektiğini ifade etti. (Hürriyet)