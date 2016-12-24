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OZAN Kuyumculuk varken ‘altın’ için Türkiye’ye gidilmez

— 24 Aralık 2016

 

2004 yılından bu yana Kuzey Londra’da toplumun geniş bir kesimine hizmet veren Ozan Kuyumculuk varken, altın almak veya bozdurmak için Türkiye’ye gitmeye gerek yok.

Altın almak veya bozdurmak isteyen müşterilerinin Türkiye’ye gitmesine gerek olmadığını söyleyen Ozan Kuyumculuk Yöneticisi Hasan Ozan, müşterilerine çok daha uygun fiyatlar sunduklarına dikkat çekti.

Ozan, “Müşterilerimize her modelde ve türde pırlanta- altın sunabiliyoruz. Tasarım ustamız Londra’da bulunan en iyi ustalardan… Yıllarını Türkiye’deki Kapalıçarşı’da geçirmiş… Çalışma arkadaşlarımız da en iyi hizmeti sunuyor” dedi.

Ozan Kuyumculuk Yöneticisi Hasan Ozan

“SORUN OLDUĞUNDA BİZ BURADAYIZ”

Londra’da yaşayan Türkiyelilerin altın veya pırlanta almak yıllardır Türkiye’ye gittiğini anımsatan Ozan, “Şu an bizler Türkiye ile aynı fiyat üzerinden satış gerçekleştiriyoruz. Altın bozdurmak isteyen müşterilerimize de Türkiye’ye nazaran daha iyi fiyatlar sunuyoruz. Ayrıca Türkiye’den altın alan müşterinin, üründe herhangi bir sorun olduğu takdirde tekrar Türkiye’ye gitmesi ve orada muhatap bulabilmesi de çok zor bir durum… Öte yandan, bizden alışveriş yapan bir müşteri, sorun olduğunda bizi her zaman mağazamızda bulacağını bilir. Sattığımız üründe bir sorun olduğu takdirde çözüm için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Ozan Kuyumculuk’un tecrübeli personeli müşterilere en iyi hizmeti sunuyor.

BU ÖZEL FIRSATLAR KAÇMAZ

Hasan Ozan, Londra Gazeteye yaptığı açıklamada, 31 Aralık tarihinde gerçekleştirecekleri özel indirimden de bahsetti. 31 Aralık’ta saatlerde yüzde 30 ile 35 arasında indirimli fiyat uygulayacaklarını anlatan Ozan, alyanslarını kendilerinden alan evlenecek çiftlere de pırlantalarda yüzde 30-35 indirim gerçekleştireceklerini vurguladı.

Siz de Ozan Kuyumculuk’un bu özel fırsatlarından yararlanmak için 89 High Road, London, N22 6BB adresine gidebilir veya 020 8888 3711 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

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