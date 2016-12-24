Türk Gençler Ligi LFA’ye şikayet edilmiş

Türk Gençler U16 Lig maçları Federasyon tarafından durduruldu. 6 takımla başlatılan ve dört hafta devam eden ligin ilk devresinde takımların büyük bölümünün LFA kurallarına aykırı olarak evrak eksikliği, futbolcuların sigortalarının bulunmaması ve polis kontrollerinin yapılmaması nedeniyle maçların durdurulduğu öğrenildi.

Bu arada Federasyona yakın bazı kişilerin Türk Gençler Ligi’ndeki bu durumu LFA’ye şikayet ettiği öğrenildi. Federasyon yönetimi de ligi dördüncü hafta da durdurarak, websitesinden de sildi.

Sekreter Eray Öznacar, takımların eksiklikleri en kısa zamanda tamamlamaları halinde Ocak ayından itibaren maçlara devam edileceğini kaydetti.

Yeni Boğaziçi Kulübü Başkanı Erdoğan Baca, kendilerinin tüm evraklarının tamam olduğunu, ancak birçok takımın ve özellikle yenilerin eksiklikleri bulunduğunu kabul etti. Baca, verilen bu arada diğer takımların işlemlerini tamamlayacağını, TTFF- LFA işbirliği ile kurslar da açılarak kenar yönetimlerin de daha düzenli olmasının sağlanacağını umduğunu kaydetti.