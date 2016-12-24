Veteranlar Cyprus Garden’da eğlendi

Barbara’ya, TIR bile direnemedi— 24 Aralık 2016
Meteoroloji Ofisi, İngiltere’de devam eden fırtına ve olası seller için insanları uyardı.
Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ
Barnet Veteran Ligi’nde mücadele eden Londra Türk Master takımı, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Cyprus Garden’da günün ilk ışıklarına kadar eğlendi.
Kıvrak dans figürleriyle Cyprus Garden’a gelen misafirleri coşturan dansöz de oldukça ilgi topladı. Yaklaşık yarım saat sahnede kalan dansözden sonra Ali Babutşa, sevilen şarkılarıyla eğlenceyi tam gaz devam ettirdi.
Cyprus Garden’da yerinizi ayırtmak için Ediz Hastunç’a 07741 341 031, Engin Yorgancı’ya ise 07738 410 870 numaralı telefonlardan ulaşabilir veya 020 3478 7382 numaralı sabit hattı arayabilirsiniz.
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