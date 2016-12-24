Londra Gazete
Son haberler
24 Aralık 2016 - Dünyanın ilk “kebapla içilecek birası” Londra’da tanıtıldı
23 Aralık 2016 - Hem eğlendiler hem de okullarına destek verdiler
23 Aralık 2016 - Britanya Türkleri’nden İngiltere’deki Rus Büyükelçisine taziye mesajı
23 Aralık 2016 - Ali Gül Özbek, İngiltere İşçi Partisi’nin ‘En İyi’lerinden biri oldu
23 Aralık 2016 - “Diyeti Bırakalım Halep İçin Yiyelim!”
Home / Spor / Waltham Forest, kupada 3-0 galip

Waltham Forest, kupada 3-0 galip

— 24 Aralık 2016

Essex Senior Legue Premier Division’da şampiyonluk yarışından kopan Waltham Forest, kupada ilerliyor.

Hafta arasında sahası Wadhma Lodge’da Tower Hamlet’I konuk eden Waltham Forest, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmayı 33 biletli seyirci izlerken, Forest, 26-37 ve 90’ıncı dakikada bulduğu gollerle sonuca ulaştı. Waltham Forest, Gordon Brasted Memorial Trophy’de ikinci tura yükseldi.

﻿

Yorum Yazın

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

22 Aralık 2016 Perşembe
Sayı 825

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close