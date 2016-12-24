Waltham Forest, kupada 3-0 galip

Londra’da ulaşıma yüzde 1.9’luk zam— 24 Aralık 2016
Londra’da yeni yılla birlikte toplu taşıma ücretlerine yüzde 1.9 oranında zam yapıldı.
Essex Senior Legue Premier Division’da şampiyonluk yarışından kopan Waltham Forest, kupada ilerliyor.
Hafta arasında sahası Wadhma Lodge’da Tower Hamlet’I konuk eden Waltham Forest, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Karşılaşmayı 33 biletli seyirci izlerken, Forest, 26-37 ve 90’ıncı dakikada bulduğu gollerle sonuca ulaştı. Waltham Forest, Gordon Brasted Memorial Trophy’de ikinci tura yükseldi.
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