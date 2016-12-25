2016; acı, gözyaşı ve terörün yılı oldu

Londra’da yaşayan Türkçe konuşan toplum üyeleri acı ve gözyaşının dinmediği, pek çok bölgede terör eylemlerinin adeta tavan yaptığı 2016 yılının bir an önce bitmesini, yeni yılın ise dünyaya huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyor.

Toplum üyeleri Londra Gazeteye, 2016 yılının kendileri açısından nasıl geçtiğini ve yeni yıldan neler beklediklerini anlattılar. Dillerde ortak kelimeler, kalplerde ise hep aynı düşünceler var. “2017; huzur, barış, sevgi ve kardeşlik yılı olsun.”

Sefa SAĞLAM

“2016 yılı benim açımdan çok hızlı geçti! İşlerimiz ve çevremizdeki sorumluluklarla ilgilendik. Bu yıl koşuşturmacamız epey fazlaydı. Kendi açımdan değerlendirdiğim zaman 2016 yılının güzel geçtiğini söyleyebilirim. Çünkü geçtiğimiz yazın Türkiye’ye özel aracımızla gitme fırsatım oldu. Beş hafta Türkiye’de güzel bir tatil yaptık. Fakat ne yazık ki 2016’da çok fazla terör olayı yaşandı. Bu olayların ne zaman ve nasıl sonlanacağını bilmiyorum. 2017 yılından beklentim; kötü ve acı olayların bitmesi yönünde… Türkiye ile doğup-büyüdüğümüz yerlerin terörle anılmaması gerektiğini düşünüyorum. Umarım 2017, her şeyin sıfırlandığı, 7’den 70’e herkesin mutlu ve huzur içinde yaşadığı bir yıl olur.”

Mehmet KAVAK

“2016’nın iyi geçtiğini kesinlikle söyleyemem. Çünkü bu yıl Türkiye’de 20’den fazla terör saldırısı ve çok sayıda istenmeyen olay yaşandı. 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminde Türkiye, büyük bir sınavdan geçti. Şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu, fakat devletimize sızan kişileri ekarte ettik. Ayrıca son dönemlerde üzülerek takip ettiğimiz bir Suriye meselesi var. Yaşanan olaylar ne yazık ki hepimizi derinden etkiliyor. Masum insanların öldürüldüğü bir dünyada yaşıyoruz. 2016, terörün temizlenmeye başladığı bir yıl oldu. Bizler hükümetimizin arkasında olmak zorundayız ve desteğimizi verdiğimiz sürece hiçbir güç bizi yıkamaz. 2017 yılından beklentim ise, her alanda yaşanan katliamların son bulmasıdır. Yeni yılda herkesin mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamasını dilerim.”

Yunus EMRE

“2016’nın her anlamda kötü bir yıl olduğunu düşünüyorum. Bizler Müslüman olarak 2016 yılı içinde dış güçlerin çok ciddi saldırılarına maruz kaldık. Dört kutsal kitapta yazılanlar aynı olmasına karşın insanlık, ne yazık ki bunları hayata geçiremiyor. Dünyada bu kadar kan dökülmesinin ana sebeplerinden birisi, ekonomik alanda gerçekleşen çatışmalardır. Çıkar ilişkileri çok yoğun yaşanıyor. Türkiye’de cereyan eden pek çok olayın da bazı güçlerin kontrolünde gerçekleştiğini düşünüyorum. 2017 yılında da oldukça hareketli zamanlar yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Fakat 2018’in, kötü olaylardan uzaklaştığımız ve rahata ereceğimiz bir yıl olmasını diliyorum. Dünyada artık barış ve kardeşlik tesis edilmeli. Ancak bu şekilde huzurlu bir hayat sürebiliriz.”

Bülent KAYGUSUZ

”2016, ‘ak’ ve ‘kara’nın belli olduğu bir yıl oldu. Ben, terör saldırılarının Birleşmiş Milletler tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Çünkü ekonomisini bu alanda askeri malzeme temin ederek güçlendiriyor. 2016 ayrıca, toplumumuzun uyandığı ve kendine geldiği bir yıl oldu. 2017 yılında barış ve huzur için çalışmalıyız. Ben bir Müslüman olarak, Türkiye’nin kendi birliğini kurması gerektiğini savunuyorum. 2017, birlik ve beraberliğin sağlandığı bir yıl olsun. Bu yönde adımların atılması en büyük temennim.”

Can ÖZATA

“2016 benim açımdan iyi bir yıl oldu. Çünkü bu yılda Avrupa’nın farklı ülkelerine yönelik uzun süreli bir seyahat gerçekleştirdim. Boks ve futbol ile uğraşıyorum. 2016 yılına ailemle birlikte girmiştim. 2017’ye ise arkadaşlarımla birlikte Barcelona’da girmeyi planlıyorum. Genel bir değerlendirme yaptığım zaman; 2016 benim açımdan iyiydi, fakat ülkemiz açısından üzücü olayların yaşandığı bir yıl oldu. Yaşanan terör saldırılarında çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesi bizleri derinden etkiledi. Bu yüzden 2017’den beklentim, bu terör olaylarının kesinlikle son bulması yönündedir.”

Ahmet YILDIZ

“2016 yılında farklı farklı sınavlara girdim ve bunlardan iyi sonuçlar aldım. Okuluma devam ediyorum. Bu yüzden 2016, benim açımdan iyi geçti. Fakat çevreme baktığımda, özellikle Brexit süreci nedeniyle birçok arkadaşım ve ailesinin belirsizlik yaşadığını görüyorum. Bu belirsizliğin 2017’de ortadan kalkmasını temenni ediyorum. Türkiye açısından değerlendirdiğim zaman da, 2016’nın hiç beklenmeyen olaylarla geçtiğini söyleyebilirim. İstenmeyen süreçler yaşandı. 2017’den beklentim ise, insan hayatını olumsuz etkileyen bu süreçlerin artık son bulmasıdır.”

Dilvin KARTAL

“2016, benim için başlangıç ve bitişler yılı oldu. Yıl zorlu başladı. Çünkü üniversite hayatımın son dönemiydi ve birçok projeyle uğraşmak zorundaydım. Geçtiğimiz dönem mezun oldum ve benim için artık yeni bir hayat başladı. Üniversiteden mezun olduğum için kendimi ödüllendirdim ve üç ay tatil yaptım. Sonraki süreç benim için yeni bir hayatın başlangıcı demekti. Ya çalışacak ya da okumaya devam edecektim. Her şey çok güzel başlamışken ne yazık ki çantamı çaldırdım. Bugünlerde bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Fakat her şeye rağmen hayat devam ediyor. Bunu bir kez daha öğrendim. 2017’den beklentim ise; tüm acı olayların tam tersinin yaşanması.”

Okan ÇEKER

“2016’da hem iyi hem de kötü olaylar yaşadım. Hayat tam da böyle değil mi? Bir arkadaşımı kaybettim. Bu, 2016’da aldığım en kötü haberdi. İyi haber ise, yeni bir kız arkadaşım oldu. O’ndan çok şey öğrendim, bana adeta ‘güneş’ oldu. Bu yıl üniversiteden mezun oldum ve artık bir mühendisim. Londra’ya geldim, sevdiğimden, ailemden uzak kaldım. 2016 yılı bu yüzden benim açımdan çok karmaşık geçti diyebilirim. Öte yandan, 2017’ye ülkemde, sevdiklerimle birlikte girecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Yeni yılda herkes için sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Kendim için de yeni bir iş beklentim var.”