Başbakan Theresa May: Noelin tadını çıkarın

İngiltere Başbakanı Theresa May, Berlin’deki saldırıyla ilgili Londralılara yaptığı çağrıda, “Yaşamımıza her zamanki gibi devam ederek teröristlerin bizi sindiremeyeceği yönünde net bir mesaj vermek bence çok önemli” dedi.

BAŞBAKAN Theresa May, Berlin’de gerçekleştirilen terör saldırısının ardından, ülkesindeki terör saldırıları endişesine ilişkin London Evening Standard gazetesine açıklamada bulundu. Kamunun güvenliğini sağlamak üzere Londra ve diğer kentlerdeki kolluk kuvvetlerinin gece gündüz çalıştığını belirten May, şunları söyledi:

“Güvenlik güçleri çok iyi bir iş çıkarıyor. Tabii ki de düşüncelerimiz Berlin’deki korkunçsaldırıdan etkilenenlerle birlikte ancak Londralılar günlük işlerine olağan şekilde devam etmeli. Bu Noel döneminin tadını çıkarmalı. Yaşamımıza her zamanki gibi devam ederek, teröristlerin bizi sindiremeyeceği yönünde net bir mesaj vermek bence çok önemli.” (aa)