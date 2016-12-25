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Chelsea’lı Oscar, Çin’de

— 25 Aralık 2016

Chelsea, resmi internet sitesinden Oscar‘ın Çin Süper Ligi takımı Shanghai SIPG‘e transfer olduğunu açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Brezilyalı oyuncusu Oscar‘ın transferi konusunda Çin temsilcisi Shanghai SIPG ile anlaştı. Chelsea‘nin internet sitesinden yapılan açıklamada, transferin detayları konusunda anlaşmaya varıldığı ve Brezilyalı oyuncunun ocak ayından itibaren Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG forması giyeceği belirtildi.

Açıklamada, 4,5 yıldır Chelsea forması giyen 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya takıma verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi. Oyuncunun alacağı ücret hakkında bilgi verilmezken İngiliz basını, Chelsea’nin bu transferden kasasına 70,5 milyon Euro (258 milyon TL) bonservis bedeli koyacağını öne sürdü.

Bu sezon sadece 6 maçta şans bulabilen Oscar, yeni kulübünde haftalık 400 bin Pound alacak. 25 yaşındaki futbolcu ocak ayında, ara transfer döneminin başlamasıyla yeni takımına katılacak.

Oscar’ın çılgın sözleşmesine göre oyuncunun geliri şöyle olacak: 

Haftada 1.772.356 TL
Günde 245.993 TL
Saatte 10.245 TL
Dakikada 172 TL
Saniyede 2.9 TL

(Hürriyet)

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