Londra Gazete
Son haberler
25 Aralık 2016 - 2016; acı, gözyaşı ve terörün yılı oldu
24 Aralık 2016 - 2017: Avrupa’nın kaderi
24 Aralık 2016 - Dünyanın ilk “kebapla içilecek birası” Londra’da tanıtıldı
23 Aralık 2016 - Hem eğlendiler hem de okullarına destek verdiler
23 Aralık 2016 - Britanya Türkleri’nden İngiltere’deki Rus Büyükelçisine taziye mesajı
Home / Spor / Crystal Palace’ta Allardyce dönemi başladı

Crystal Palace’ta Allardyce dönemi başladı

— 25 Aralık 2016

İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace’ta teknik direktörlük görevine Sam Allardyce getirildi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace’ta teknik direktörlük görevine Sam Allardyce getirildi. Londra kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 62 yaşındaki Allardyce ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyerinde Blackpool, Notts County, Bolton Wanderers, Newcastle United, Blackburn Rovers, West Ham United ve Sunderland takımlarını çalıştıran “Büyük Sam” lakaplı Allardyce, son olarak İngiltere Milli Takımı’nda görev yaptı. Allardyce, İngiltere Milli Takımı’nın başında sadece bir karşılaşmaya çıktı. Deneyimli teknik adam, bonservisi üçüncü şahıslarda olan futbolcuların transferinin yasal hale getirilmesine yardım etmeyi para karşılığında kabul ettiği toplantının görüntülerinin medyada yer almasının ardından, 67 gün sürdürdüğü görevinden istifa etmişti.
Crystal Palace, 20 takımın mücadele ettiği İngiltere Premier Lig’de geride kalan 17 haftada topladığı 15 puanla 17. sırada yer alıyor. (fanatik)

﻿

Yorum Yazın

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

22 Aralık 2016 Perşembe
Sayı 825

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close