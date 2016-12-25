Görev başında uyuyan polislere uyarı— 25 Aralık 2016
Doğu Londra’da iki polis memuru, görev başında uyumaları nedeniyle yargılandı.
Doğu Londra’da Metropolitan Police teşkilatına bağlı iki polis memuru, görev başında uyumaları nedeniyle yargılandı.
Tower Hamlet bölgesindeki bir olay yerinden ayrıldıktan sonra sabaha karşı 4.30’da bir yerde uykuya dalan polis memurları Scott Stark ile Joynal Miah, hatalı davranış nedeniyle yargılandı. Polis hizmetlerine itibarsız davranış ve halkın bu konudaki güvenini zayıflatan muhtemel davranış suçlamaları yapılan iki memurun, Scotland Yard’ın Mesleki Davranış Standartlarını ‘görev ve sorumluluklar’ ve ‘itibarlı davranış’ kategorilerinde çiğnedikleri tespit edildi.
Bununla birlikte polis memurlarının ‘hakiki pişmanlık’ göstermeleri, daha önce de haklarında herhangi bir şikayet bulunmaması nedeniyle sadece yazılı uyarı yapılmasına karar verildi.
Metropolitan Police, olayın tam yerini ve tarihini ise açıklamadı.
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