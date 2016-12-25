İngiliz şarkıcı Rita Ora dolandırıldı!

İngiltere’de pek çok ünlü ismi dolandıran bir muhasebecinin son kurbanı İngiliz Rita Ora oldu. Ünlü şarkıcının 10 milyon TL değerinde kayıp yaşadığı öne sürüldü.

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Rita Oramuhasebecisi tarafından dolandırıldı. 26 yaşındaki popçu, iddiaya göre 2.3 milyon sterlin (yaklaşık 10 milyon TL) değerinde kayıp yaşadı.

Muhasebecinin, Ora’nın yaptığı yatırımlar da dahil olmak üzere birçok kişiyi 20 milyon sterlin değerinde dolandırdığı söylendi. Muhasebecinin, şarkıcının hesaplarını gizlice başka bir hesaba sızdırdığı öğrenildi.

İddiaya göre muhasebeci son dönemlerde lüks otomobiller satın almasıyla dikkat çekti. Komşuları, muhasebecinin kısa sürede Audi Q5 ve Mercedes-Benz otomobiller ile 85 bin TL değerinde Rolex marka saat aldığını öne sürdü.

Parayı internetten kumar oynayarak kazandığını söyleyen muhasebecinin harcamaları polisin de ilgisini çekti. Mütevazı kazancı olan muhasebecinin dokuz aydır yaptığı harcamalar polis tarafından takibe alındı.

Birçok kişiyi ve şirketi dolandırdığı düşünülen şüphelinin kurbanları arasına Rita Ora da eklendi. Ünlü şarkıcının avukatı Graham Shear de Ora’nın soruşturmaya dahil olduğunu doğruladı.

Polis, 35 yaşındaki muhasebecinin tutuklandığını ve hakkında soruşturma açıldığını söyledi. (haberler.com)