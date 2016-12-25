Londra Gazete
Son haberler
25 Aralık 2016 - 2016; acı, gözyaşı ve terörün yılı oldu
24 Aralık 2016 - 2017: Avrupa’nın kaderi
24 Aralık 2016 - Dünyanın ilk “kebapla içilecek birası” Londra’da tanıtıldı
23 Aralık 2016 - Hem eğlendiler hem de okullarına destek verdiler
23 Aralık 2016 - Britanya Türkleri’nden İngiltere’deki Rus Büyükelçisine taziye mesajı
Home / Magazin / İngiliz şarkıcı Rita Ora dolandırıldı!

İngiliz şarkıcı Rita Ora dolandırıldı!

— 25 Aralık 2016

 

İngiltere’de pek çok ünlü ismi dolandıran bir muhasebecinin son kurbanı İngiliz Rita Ora oldu. Ünlü şarkıcının 10 milyon TL değerinde kayıp yaşadığı öne sürüldü.

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Rita Oramuhasebecisi tarafından dolandırıldı. 26 yaşındaki popçu, iddiaya göre 2.3 milyon sterlin (yaklaşık 10 milyon TL) değerinde kayıp yaşadı.

Muhasebecinin, Ora’nın yaptığı yatırımlar da dahil olmak üzere birçok kişiyi 20 milyon sterlin değerinde dolandırdığı söylendi. Muhasebecinin, şarkıcının hesaplarını gizlice başka bir hesaba sızdırdığı öğrenildi.

İddiaya göre muhasebeci son dönemlerde lüks otomobiller satın almasıyla dikkat çekti. Komşuları, muhasebecinin kısa sürede Audi Q5 ve Mercedes-Benz otomobiller ile 85 bin TL değerinde Rolex marka saat aldığını öne sürdü.

Parayı internetten kumar oynayarak kazandığını söyleyen muhasebecinin harcamaları polisin de ilgisini çekti. Mütevazı kazancı olan muhasebecinin dokuz aydır yaptığı harcamalar polis tarafından takibe alındı.

Birçok kişiyi ve şirketi dolandırdığı düşünülen şüphelinin kurbanları arasına Rita Ora da eklendi. Ünlü şarkıcının avukatı Graham Shear de Ora’nın soruşturmaya dahil olduğunu doğruladı.
Polis, 35 yaşındaki muhasebecinin tutuklandığını ve hakkında soruşturma açıldığını söyledi. (haberler.com)

﻿

Yorum Yazın

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

22 Aralık 2016 Perşembe
Sayı 825

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close