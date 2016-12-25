Joe Hart, İngiltere’ye dönebilir

Palmers Green’de cinsel saldırgan aranıyor— 25 Aralık 2016
Kuzey Londra’nın Palmers Green bölgesindeki adreste bir kadına cinsel saldırıda bulunan bir kişi aranıyor.
The Sun gazetesi, kariyerini Manchester City‘den sonra Torino‘da sürdüren İngiliz milli kaleci Joe Hart’ın kısa süre içinde ülkesine dönebileceğini iddia etti.
Torino’ya 1 sezon için kiralık gelen 29 yaşındaki file bekçisi için Premier Lig ekiplerinin sıraya girdiği iddia edildi.Football Italia internet sitesinin haberine göre Tilkiler’in kalecisi Kaspar Schmeichel, büyük kulüplerin radarında. Takımdan ayrılması halinde Hart’ı transfer etmek isteyen Leicester City‘nin yanı sıra, Tottenham‘ın da file bekçisiyle ilgilendiği öne sürüldü.
Serie A ekibininse oyuncularını elinde tutmak istediği ve bunun için Joe’nun maaşını arttırmak için adımlar atacağı öğrenildi. (fanatik)
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