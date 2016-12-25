“Kelebeklerin Dansı” çocuk okuyuculara tanıtılacak

Kıbrıslı yazar Sonay Yakup Yakupsoy’un çocuklar için kaleme aldığı “Kelebeklerin Dansı” romanı, Limasollular Derneği’nin düzenleyeceği etkinlikle tanıtılacak.

Kelebeklerin Dansı, 8 yaş ve üzeri çocuklara hitap ediyor ama yetişkinlerin de zevkle okuyabilecekleri bir kitap. Kitabı hakkında Londra Gazete’ye açıklama yapan yazar Yakupsoy, “Bir akşam haberlerde Adapazarı’ndaki tarihi Sakarya köprüsü üzerinde ışıklar etrafında dönen binlerce Mayıs kelebeğini gösteriyor ve sadece bir gün yaşadıklarından bahsediyordu. Bu bana çok dokundu ve bu hayvanlar hakkında araştırmalar yaptım. Milyonlarca yıldır var olduklarını ve doğaya, ekolojiye olan faydalarını öğrendim. Biz insanların onlara borçlu olduğumuzu düşündüm. Onları bir masalda canlandırmaya karar verdim. Yazarken aklımda olanları değil gözümün önünde canlananları yazarım hep; bu yüzden kısa bir masal yerine bir çocuk romanı çıktı ortaya. Kitap Melek isimli bir Mayıs kelebeği ile yine Melek isimli bir perinin maceralarını anlatıyor. Kelebeklerin Dansı sevgi, saygı, kardeşlik, kıskançlık, pişmanlık, yardımlaşma, güven, eğitici ödül ve eğitici cezalar gibi çeşitli duygu ve olgular içeriyor.”

Kelebeklerin Dansı, Limasollular Derneği katkıları ile 18 Şubat’ta Kıbrıs Türk Toplum Merkezinde okuyucu ile buluşacak.