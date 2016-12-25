Londra’da Noel kutlamaları

Palmers Green’de cinsel saldırgan aranıyor— 25 Aralık 2016
Kuzey Londra’nın Palmers Green bölgesindeki adreste bir kadına cinsel saldırıda bulunan bir kişi aranıyor.
Hristiyanlar, Noel Bayramı’nı kutluyor. Kutlamalardan renkli görüntüler ortaya çıkarken, Berlin saldırısının ardından Avrupa’da yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Geleneksel Noel yüzmesi Londra’daki Hyde Park’ta yapıldı. Serpentine Yüzme Kulübü üyeleri bu sene de yaklaşık 4 derece olan suda yüzmeyi ihmal etmedi. (bbctürkçe)
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