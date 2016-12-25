Palmers Green’de cinsel saldırgan aranıyor— 25 Aralık 2016
Kuzey Londra’nın Palmers Green bölgesindeki adreste bir kadına cinsel saldırıda bulunan bir kişi aranıyor.
Kuzey Londra’nın Palmers Green bölgesindeki adreste bir kadına cinsel saldırıda bulunan bir kişi aranıyor.
Geçen yıl 26 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki kadını evine bırakacağını söyleyen bir erkeğin kurbanını Palmers Green’deki bir adrese götürerek sabah 10’dan, gece 01’e kadar korkunç cinsel saldırılarını sürdürdüğü öne sürüldü. Olaydan üç gün sonra polis bilgilendirildi.
Saldırganın Masoud Jan veya Sam Jan adını kullandığını belirleyen dedektifler, bazı görüntülerini bularak yayınladı. Saldırganın 40’lı yaşların sonlarında olduğu Ortadoğulu tipinde, siyah saçlı, orta boylu, siyah kabarcıklı yüzlü, Ortadoğulu aksanıyla konuştuğu, siyah, üç kapılı bir araç kullandığı da tespit edildi.
Bu kişiyi tanıyanların polisi 07881 261393 ve 101 ile Crimestoppers’ı 0800 555 111 numaralardan aramaları istendi.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum Yazın