Palmers Green’de cinsel saldırgan aranıyor

Kuzey Londra’nın Palmers Green bölgesindeki adreste bir kadına cinsel saldırıda bulunan bir kişi aranıyor.

Geçen yıl 26 Temmuz tarihinde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki kadını evine bırakacağını söyleyen bir erkeğin kurbanını Palmers Green’deki bir adrese götürerek sabah 10’dan, gece 01’e kadar korkunç cinsel saldırılarını sürdürdüğü öne sürüldü. Olaydan üç gün sonra polis bilgilendirildi.

Saldırganın Masoud Jan veya Sam Jan adını kullandığını belirleyen dedektifler, bazı görüntülerini bularak yayınladı. Saldırganın 40’lı yaşların sonlarında olduğu Ortadoğulu tipinde, siyah saçlı, orta boylu, siyah kabarcıklı yüzlü, Ortadoğulu aksanıyla konuştuğu, siyah, üç kapılı bir araç kullandığı da tespit edildi.

Bu kişiyi tanıyanların polisi 07881 261393 ve 101 ile Crimestoppers’ı 0800 555 111 numaralardan aramaları istendi.