Turnpike Lane’deki bıçaklı saldırıda bir genç ağır yaralı

Kuzey Londra’nın Turnpike Lane bölgesinde geçtiğimiz Cuma gece yarısından sonra meydana gelen olayda bıçakla yaralanan bir gencin durumunun ağır olduğu açıklandı. Olayda yaralar alan bir başka kişi de ambulans ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Waldegrave Road’da saat 12.50 sularında olduğu belirlenen çifte bıçaklanma olayında yaralı olarak Kuzey Londra’da bir hastaneye gelen 19 yaşındaki genci tedaviye başlayan sağlık personeli, daha sonra durumu polise bildirdi. Genç Doğu Londra’da bir hastaneye nakledildi. Olay yerine çağrılan ambulans ekibi de 23 yaşındaki bir başka erkeği hastaneye kaldırdı. Bu kişinin yaralarının ciddi olmadığı kaydedildi.

Metropolitan Sözcüsü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayın Haringey CID deketifleri tarafından soruşturulduğunu, 19 yaşındaki bir erkeğin Turnpike Lane veya Waldegrave Road’da bıçaklanmış olabileceğini, 23 yaşındaki bir erkeğin cinayet girişimi şüphesiyle gözaltında olduğunu söyledi.

Soruşturmaya yardımcı olmak için bilgi vermek isteyenlerin Haringey CID’nin 101 veya Crimestoppers’ın 0800 555 111 numaları telefonlarını aramalarını istendi.