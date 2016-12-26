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Home / İngiltere ve Londra / ‘Brexit’i İngiltere’den ticaret çalmak için kullanın’

‘Brexit’i İngiltere’den ticaret çalmak için kullanın’

— 26 Aralık 2016

Donald Trump, Ticaret Bakanlığı’na aday gösterdiği milyarder yatırımcı Wilbur Ross’la.

Times’ın bugünkü manşeti “Trump’ın yardımcısı, ‘Brexit’i İngiltere’den ticaret çalmak için kullanın’ diyor”.

Gazetenin, sözlerine yer verdiği kişi, ABD’nin 45. başkanı seçilen Donald Trump’ın ticaret bakanlığına aday gösterdiği milyarder yatırımcı Wilbur Ross.

Wilbur Ross yaptığı bir konuşmada, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılacak olmasının, özellikle finans sektörünün Londra’nın rakipleri olan Frankfurt ve Dublin için ‘Tanrı tarafından verilmiş altın bir fırsat’ olduğunu söylemişti.

Times, Ross’un gelecekte ABD adına İngiltere’yle serbest ticaret anlaşması pazarlıklarını yürütecek kişi olduğuna dikkat çekiyor.

Gazeteye göre Ross’un sözleri, ABD’nin, AB’den ayrılmasının ardından İngiltere’nin tecrit edilmiş konumunu avantajına kullanmaya çalışacağına yönelik endişeleri artıracak. (bbctürkçe)

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