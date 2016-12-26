Çağla Şıkel, çocukları için Türkiye’yi terk ediyor

‘Rusya terörizm ihtimalini inceliyor’— 26 Aralık 2016
Aralarında dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu’nun 64 üyesinin de bulunduğu 92 kişi taşıyan bir Rus askeri dün uçağı Karadeniz’e düşmüştü.
Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliğinden olan çocuklarının yurtdışında okumasını istiyor. Güzel manken bunun için Londra’da ve İsviçre’de okul bakıyor.
İngiltere‘nin Londra şehri ile İsviçre‘deki okulları araştıran ünlü manken, arkadaşlarına gerekirse çocuklarıyla birlikte bir süre yurtdışında yaşayacağını söyledi.
Çağla Şıkel, Emre Altuğ‘la evliliğinden olan çocukları Kuzey ve Uzay’ın yurtdışında eğitim almasını istiyor.
İngiltere‘nin Londra şehri ile İsviçre‘deki okulları araştıran ünlü manken, arkadaşlarına gerekirse çocuklarıyla birlikte bir süre yurtdışında yaşayacağını söyledi. (haberler.com)
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