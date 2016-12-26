Clapton’da bir genç bıçaklandı

Doğu Londra’nın Clapton bölgesinde Christmas Day (Noel Günü) olan Pazar günü bir genç bıçaklanmış olarak bulundu.

Kavşağa bağlanan Mount Pleasant Lane, E5’in yakınındaki Upper Clapton Road’a bir ihbar üzerine giden polis ve ambulans ekibi 20’li yaşlarda bir erkeği bıçak yaraları almış durumda bulundu. Sağlık ekibi, ilk tedavisi sonucu genci Doğu Londra Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Hackney Polisi soruşturmayı sürdürüyor.

Metropolitan Police Sözcüsü, bıçaklanmış bir erkek için 25 Aralık Pazar günü 13.25’te ihbar yapıldığını söyledi. Görevli polis memurları ve ambulans servisinin olay yerinde 20’li yaşlarda bir erkeği bıçak yaraları ile bulduğunu belirten sözcü, yaralının kaldırıldığı Doğu Londra hastanesinde tedavisinin devam ettiğini, sağlık durumunun hayatını tehdit edici boyutta olmadığını belirtti.