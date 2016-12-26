Hackney’de spor mağazasının içinde 15 yaşındaki çocuk bıçaklandı

Doğu Londra’nın Hackney bölgesinde spor malzemeleri satan bir mağazada bugün saat 14.30 civarında bir çocuk bıçaklandı.

En işlek caddelerden biri olan Mare Street’teki JD Sports Mağazası’nda meydana gelen olayda alışveriş yapan 15 yaşındaki çocuk aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekileri şoke eden olaydan sonra mağaza çalışanları kağıt havlularla gencin yarasına tampon yaparak, bir başka kişi de bıçak yarasının olduğu bölüme baskı uygulayarak akan kanı durdurmaya çalıştı. Olay yerine 14.35’te yapılan ihbar üzerine gelen ambulans ekibi yaralı çocuğu Doğu Londra’daki bir hastaneye kaldırdı. Tedavisi devam eden genç hakkında polis bilgi almaya çalışırken, soruşturmaya da başladı.

Yılın en yoğun alışveriş günlerinden biri olan Boxing Day’de yaşanan olayla ilgili olarak bilgiler veren Metropolitan Police sözcüsü, şu ana dek saldırıyla ilgili herhangi bir tutuklama yapılmadığını söyledi. Olayla ilgilli olarak bilgisi olanların Hackney Polisi’ni 101 numaradan aramaları istendi.