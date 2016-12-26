İngiliz hastadan teşekkür mektubu

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ERCP Ünitesinde tetkikleri yapılan İngiliz hasta Russell Allan Franks hastaneden aldığı hizmete ilişkin memnuniyetini belirten bir teşekkür mektubu yazdı.

Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Necat Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye‘de Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen, sağlıkta dönüşümün önemli kazanımlarından biri olan sağlık turizmi alanında 10 yıllık süreçte önemli gelişmeler kaydedildiğini belirtti.

Özelikle Uluslararası Hasta Birimlerinin kurulması ve yabancı hastaların sağlık hizmetlerinin koordinasyonunun yapılması noktasında kamu hastanelerinde getirilen düzenlemelerin hasta memnuniyetini arttırdığını kaydeden Yılmaz, “Bu çerçevede yabancı hastalarımızdan çok sayıda teşekkür mektubu almaktayız.” dedi.

Kasım ayında şiddetli mide ağrısı ve kusma nedeniyle Antalya Kamu Hastaneleri Birliği’ne bağlı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran İngiliz Russell Allan Franks’tan da böyle bir mektup aldıklarını kaydeden Yılmaz, şunları kaydetti:

“Franks’ın işlemleri hastanenin Uluslararası Hasta Birimi tarafından gerçekleştirilmiş ve hastanın safra taşları olduğu, safra kesesinde ve karaciğerinde enfeksiyon olduğu gözlemlenmiştir. 3 gün Alanya EAH’de yatarak tedavi gören hastanın safra kanallarındaki tıkanıklık nedeni ile ERCP ünitesinde tedavisi uygun görülmüştür.

Alanya EAH Uluslararası Hasta Birimi ve AEAH Uluslararası Hasta Biriminin koordinasyonu ile sağlık turizmi hastası 13 Aralık’ta AEAH İç Hastalıkları ve Gastroentoloji Klinikleri İdari ve Eğitim Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Ayhan Hilmi Çekinle buluşturulmuştur. ERCP Ünitesinde tetkikleri yapılan gerek Alanya EAH’deki hekimlerin ve Alanya AEAH Uluslararası Hasta Birimi’nin, gerekse de AEAH Uluslararası Hasta Birimi çalışanlarının ilgi ve samimiyetinden oldukça memnun olan İngiliz hasta AEAH’ye bir teşekkür metni yazmıştır.”

Yılmaz, sağlık turizmi hastası Russell Allan Franks’ın mektupta duygularını “Dürüstçe söyleyebilirim ki hastanedeki hizmet o kadar iyi ki İngiltere‘deki devlet hastanesinde alabileceğim hizmetten daha iyi bir hizmet aldım. Destekleri ve samimiyeti için herkese, AEAH Uluslararası Hasta Birimi Çalışanları Şadiye ve Gülsün’e ve AEAH Gastroentoloğu Doç. Dr. Ayhan Hilmi Çekin’e çok teşekkürler.” şeklinde ifade ettiğini kaydetti. (aa)