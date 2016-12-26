Kraliçe’den derin nefes tavsiyesi— 26 Aralık 2016
Guardian gazetesinin ilk sayfasındaki haberlerden birinin başlığı “Kraliçe İngiltere’ye ısrarla, 2016’dan sonra derin bir nefes almasını tavsiye ediyor”.
Guardian gazetesinin ilk sayfasındaki haberlerden birinin başlığı “Kraliçe İngiltere’ye ısrarla, 2016’dan sonra derin bir nefes almasını tavsiye ediyor”.
Gazete bu başlıkla İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in Noel mesajına atıfta bulunmuş.
Geçirdiği soğuk algınlığı nedeniyle yaklaşık 30 yıldır ilk kez Sandringham’daki Noel ayinine katılamayan Kraliçe’nin mesajı “ilham” temalıydı.
Guardian, Kraliçe’nin Noel mesajında İngiltere’nin tarihi bir tercihle Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı almasına değinmemesine ve bunun yerine ülkenin Olimpiyat takımının başarısına verdiği ‘ilhama’ değinmesine dikkat çekmiş. (bbctürkçe)
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