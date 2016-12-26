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Londra’nın merkezine penceresiz 166 odalı yeraltı oteli

— 26 Aralık 2016

Londra’da yeraltına yapılacak penceresiz 166 odalı ‘yeraltı oteli’ Londralılar’ın tepkisini çekti.

Londra’da yerin 15 metre (50 feet) altına inşaası planlanan, penceresiz 166 odalı ‘yeraltı oteli’ tepkilere neden oldu. Üniversitelerin yoğun bulunduğu Londra merkezinde Westminster Belediyesi sınırları içerisindeki Bloomsbury bölgesinde yapılacak otel bölge halkının tepkisini çekti. Bloomsbury Derneği, yeraltı oteli projesinin, bölgedeki yerel işletmelere ve bölge ekonomisine zarar vereceğini  söyledi. İngiliz Telegraph gazetesine konuşan dernek yetkilileri, ayrıca otelin hoş konaklama yerleriyle bilinen Londra için üzücü bir örnek olduğunu söyledi. Westminster Belediyesi Meclisi’nin Muhafazakar üyesi Glenys Roberts, yapılacak oteli ‘mağaraya’ benzeterek, turistlere mağara adamı muamelesi yapılmış olacağını ifade etti. Roberts, “Yeraltı mağarasında bir grup mağara adamı” tabirini kullanarak projenin bölge halkını hayal kırıklığına uğratacağını söyledi.

Westminster Belediyesi Meclisi’nin Muhafazakar üyesi Glenys Roberts.

KAPADOKYA’YI ÖRNEK GÖSTERDİLER
Criterion Capital kuruluşundan Kathy Walker ise İngiltere’de henüz yapılması planlanan otelin örneklerinin İspanya, Yunanistan, Fransa ve Amerika’da bulunduğunu kaydederek bazılarının da bir gecelik konaklama fiyatının 170 sterlin (200 Euro) olduğunu hatırlattı. Walker, Türkiye’yi de örnek olarak gösterip “Kapadokya’da bir zamanlar gerçek mağara adamlarının kullandığı yerler bugün otel olarak kullanıyor. Hatta  bugün mağara otellerinin sayısı yedi” dedi.

Walker, çok sayıda otelin Londra şartlarına uygun olmadığını, İngilizlerin yüksek tavanlı ve büyük pencereli mekanlara alışık olduğunu anlatarak, otelin kente yakışmayacağını söyledi. (Hürriyet)

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