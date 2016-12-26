Milanolu’lar, Mikel John Obi’nin peşinde

Chelsea’den ayrılması kesin gözüyle bakılan Mikel John Obi‘nin bir sonraki durağı Serie A olabilir.

Afrika basınında yer alan habere göre Nijeryalı oyuncunun temsilcileri şu sıralar İtalya’da. Africanfootball’a konuşan Mikel’e yakın bir kaynak, “Mikel’in temsilcileri Inter ile pazarlık masasına oturmak için Milano’da. Milan’la arası iyi olan bir menajer Mikel’i Milan’a da önermiş” ifadelerini kullandı.

Habere göre Inter ve Milan’ın haricinde Marsilya ve Çin ekipleri de 29 yaşındaki orta sahayı transfer etmek istiyor.

Chelsea ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2017’de bitecek olan Nijeryalı futbolcu bu sezon henüz forma şansı bulamadı.

John Obi Mikel olarak bildiğimiz yıldız futbolcu ağustos ayında yaptığı açıklamayla adının Mikel John Obi olduğunu dile getirmişti.

Öte yandan Inter’in orta saha arayışları devam ediyor. Melo’yu Brezilya’ya göndermek üzere olan mavi siyahlı takımda Lassana Diarra, Lucas Leiva gibi isimler de gündemde. (ajanssspor)