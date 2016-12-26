Londra Gazete
Son haberler
25 Aralık 2016 - 2016; acı, gözyaşı ve terörün yılı oldu
24 Aralık 2016 - 2017: Avrupa’nın kaderi
24 Aralık 2016 - Dünyanın ilk “kebapla içilecek birası” Londra’da tanıtıldı
23 Aralık 2016 - Hem eğlendiler hem de okullarına destek verdiler
23 Aralık 2016 - Britanya Türkleri’nden İngiltere’deki Rus Büyükelçisine taziye mesajı
Home / Spor / Milanolu’lar, Mikel John Obi’nin peşinde

Milanolu’lar, Mikel John Obi’nin peşinde

— 26 Aralık 2016

Chelsea’den ayrılması kesin gözüyle bakılan Mikel John Obi‘nin bir sonraki durağı Serie A olabilir.

Afrika basınında yer alan habere göre Nijeryalı oyuncunun temsilcileri şu sıralar İtalya’da. Africanfootball’a konuşan Mikel’e yakın bir kaynak, “Mikel’in temsilcileri Inter ile pazarlık masasına oturmak için Milano’da. Milan’la arası iyi olan bir menajer Mikel’i Milan’a da önermiş” ifadelerini kullandı.

Habere göre Inter ve Milan’ın haricinde Marsilya ve Çin ekipleri de 29 yaşındaki orta sahayı transfer etmek istiyor.

Chelsea ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2017’de bitecek olan Nijeryalı futbolcu bu sezon henüz forma şansı bulamadı.

John Obi Mikel olarak bildiğimiz yıldız futbolcu ağustos ayında yaptığı açıklamayla adının Mikel John Obi olduğunu dile getirmişti.

Öte yandan Inter’in orta saha arayışları devam ediyor. Melo’yu Brezilya’ya göndermek üzere olan mavi siyahlı takımda Lassana Diarra, Lucas Leiva gibi isimler de gündemde. (ajanssspor)

﻿

Yorum Yazın

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

22 Aralık 2016 Perşembe
Sayı 825

Gazete kapak arşivi

İngilizce bölümünden

Magazin haberleri

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close