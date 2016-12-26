‘Rusya terörizm ihtimalini inceliyor’— 26 Aralık 2016
Aralarında dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu’nun 64 üyesinin de bulunduğu 92 kişi taşıyan bir Rus askeri dün uçağı Karadeniz’e düşmüştü.
Aralarında dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu’nun 64 üyesinin de bulunduğu 92 kişi taşıyan bir Rus askeri dün uçağı Karadeniz’e düşmüştü.
Kazadan kurtulan olmazken, Rusya bugün yasta.
Daily Telegraph ise bugün ilk sayfasında kısaca, iç sayfalarında ise daha geniş ele aldığı haberde Rusya’nın ‘uçağı teröristlerin düşürüp düşürmediğini incelediğini’ belirtiyor.
Rus bir yetkili kazadan hemen sonra yaptığı açıklamada “terör saldırısı” ihtimalini dışlamıştı.
Ancak daha sonra bir açıklama yapan Rusya Ulaştırma Bakanı Maxim Sokolov ‘her ihtimali değerlendirdiklerini’ söylemişti. (bbctürkçe)
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