Sokakta çıplak yürüdü kimse farketmedi

‘Rusya terörizm ihtimalini inceliyor’— 26 Aralık 2016
Aralarında dünyaca ünlü Kızıl Ordu Korosu’nun 64 üyesinin de bulunduğu 92 kişi taşıyan bir Rus askeri dün uçağı Karadeniz’e düşmüştü.
İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Daily Mail’in internet sitesi ilginç bir projeye imza attı. Mail Online, pek çok ülkede popüler olan ‘aşırı dar pantolonlar’ ile ‘taytların’ insanların dikkatini çekip-çekmediğini ölçmek için ‘aslında çıplak’ bir modeli sokağa çıkardı.
Bunun için, vücut boyama sanatçısı Sarah Attwell, model Kelly Klein’ın belden aşağısını dar pantolon giymiş izlenimi uyandıran bir şekilde boyadı ve bu işlem yaklaşık iki saat sürdü.
Projede amaç; Londra sokaklarında gezen Klein’in çevredeki insanlar tarafından fark edilip-edilmeyeceğini ölçmekti. ‘Çıplak’ modele kaç kişi baktı dersiniz? Çok sayıda Londralı Klein’ın yanından geçip gitti. Sadece 12 kişi bu sıra dışı ‘kıyafeti’ fark ederek dönüp baktı.
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