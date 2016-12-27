Arsenal, yine Mesut Özil’in asistiyle 1-0 galip

Kuzey Londra’daki kazada motosiklet sürücüsü öldü— 27 Aralık 2016
Kuzey Londra’nın en işlek yollarından biri olan Holway Road’da bir arabanın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Chelsea’nın Bournemouth’u 3-0 yenip, son 12 maçını da kazanarak liderliğini sürdürdüğü Premier League’de, Arsenal’de yine sahneye çıkan Mesut Özil oldu.
Türk asıllı Alman futbolcu yaptığı şık asistletakım arkadaşı Giroud’un attığı golün hazırlayıcısı olurken, West Bromwich Albion önünde alınan 1-0’lık skorda pay sahibi oldu. Manchester United da evinde Sunderland’a 3-1 galip geldi.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum Yazın