Boynuz kulağı yendi: 3-2

Vanarama National League maçında küme düşme hattından çıkmaya çalışan Braintree, play-off bölgesinde yer alarak Sky Bet League Two’ya çıkma hesapları yapan Degenham&Redbridge’i 3-2 yendi.

Maçın ilginç bir özelliği, son dönemde birlikte çalışan iki teknik adam Hakan Ramis ile John Still’in karşı karşıya gelmeleriydi. Bu son görevlerinden önce Sky Bet League Two takımlarından Luton Town’da birlikte çalışan Ramis ve Still bu kez rakip oldu. Luton Twon’da A takım antrenörlüğü yapan ve Menajer John Still’in bir bakıma yardımcısı konumunda bulunan Kıbrıslı Türk teknik adam Hakan Ramis, dünkü mücadeleden galip ayrılarak, ‘Boynuz kulağı geçti’ sözünün futbol alanlarındaki örneğine neden oldu.

Sahasında konuk ettiği güçlü rakibini 36-45 ve 64’üncü dakikalarda attığı gollerle deviren Braintree, 32 ve 47’inci dakikalarda da kalesinde iki gol gördü. Maçı biletli 1.353 futbolsever izledi.

Braintree, 25 maçta 27 puana ulaşıp, 18’inci sıraya yükselerek tehlikeli bölgeden şimdilik uzaklaştı.

2 Ocak Pazartesi günü ligde yeniden karşı karşıya gelecek iki takımdan bu kez evsahibi olarak Degenham&Redbridge olacak. Maç saat 15.00’de başlayacak. Karşılaşma BT Sports Kanalı tarafından naklen yayınlanacak.