Crawley Town’a, Leyton’da hayal kırıklığı: 2-3

Son haftalarda aldığı puanlarla Sky Bet League Two’da play-off umudunu arttıran Crawley Town, Londra deplasmanından eli boş döndü.

Leyton Orient’e 3-2 kaybeden Crawley Town, 22 maçta 29 puanla 14’üncü sırada kaldı. İlk yarıyı 4-11 ve 45+4’de penaltıdan yediği gollerle 3-0 geride kapatan Crawley Town, 54 ve 78’inci dakikalarda iki gol buldu ama bunlar puan almasına yetmedi. Maçı 4,486 futbolsever takip etti. Karşılaşmada kaleci Yusuf ile Aryan yedek kulübesindeydi.

Crawley Town’un bu haftaki maç programı:

31 Aralık Cumartesi

15.00 Playmouth-Crawley Town

2 Ocak Pazartesi

15.00 Crawley Town-Yeovil