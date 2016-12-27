Genç işadamına sürpriz doğum günü

Kuzey Kutbu’ndaki sıcaklık korkutuyor— 27 Aralık 2016
Kuzey Kutbu’ndaki sıcaklık seviyesinin yükselmesi bilim insanlarını endişelendirmeye başladı.
Londra’nın genç işadamlarından Cenk Gazioğlu’na, iş arkadaşlarından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Euromed Martime Limited’in genç ve başarılı yöneticilerinden olan Cenk Gazioğlu 30’uncu yaşına sürpriz bir kutlama ile çalışma arkadaşlarıyla girdi. Şaşkınlığı ve mutluluğu gözlerine yansıyan Gazioğlu’na Londra Gazete ekibi olarak sağlık ve başarı dolu yıllar dileriz.
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