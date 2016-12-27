İngiliz model, iç çamaşırlarıyla sosyal medyada

Kuzey Kutbu’ndaki sıcaklık korkutuyor— 27 Aralık 2016
Kuzey Kutbu’ndaki sıcaklık seviyesinin yükselmesi bilim insanlarını endişelendirmeye başladı.
40 beden fiziği ile modellik kariyerine başlayarak sosyal medya fenomeni haline gelen Iskra Lawrence, paylaştığı videoda iç çamaşırları ile son formunu sergiledi.
Sosyal medyada ünlenerek dünyanın konuştuğu bir model haline gelen Iskra Lawrence, 40 beden olmasına rağmen fiziğini sergilemekten çekinmemesi ve modellik kariyerine adım atmasıyla tanınıyor. Vücuduyla barışık olması ile dikkat çeken İngiliz model, sosyal medyadan iç çamaşırlı videolarını paylaşarak, yine kendine güveniyle alkış aldı.
“HİÇ KİMSE SEN OLAMAZ”
Ünlü model, bir konuşmasında tüm kadın beden ölçüleri için güvenin ne kadar önemli olduğuna değinmişti. Yaptığı röportajda kilolarının aşırı derecede olduğunu ve formda kalarak hayatını kazanabileceği modellik kariyerine girmesinin imkansız gözüktüğünü söylese de, yoğun çalışma ile bu günleri geride bıraktığını anlattı.
“Hiç kimse sen olamaz” diyen İngiliz model, her insanın kendi potansiyelini bilmesi gerektiğinden bahsetti. Herkesin her gün kendisine “Dünyada benden sadece bir tane var ve buna sahip çıkacağım” demesi gerektiğini belirtti. “Başarabilirim, çünkü kendime güveniyorum” diyen Lawrence, takipçileri ile son görüntüsünü paylaştı. (haberler.com)
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