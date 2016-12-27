Klopp, Chelsea’nin liderliğini şansa bağladı

Liverpool menajeri, Chelsea’nin yıldız oyuncularının önemli bir sakatlık yaşamadığına dikkat çekti.

Premier League‘in zirve yarışında lider Chelsea‘yi 6 puan geriden takip eden Liverpool‘da menajer Jürgen Klopp, rakiplerinin muhteşem formuna farklı bir açıdan yaklaştı.

Sezonun geride kalan 17 haftalık bölümünde kritik oyuncularının yaşadığı sakatlıklara dikkat çeken Klopp, “Coutinho, Sturridge, Ings gibi önemli oyuncularımız uzun süreli sakatlıklar yaşadı ve bu durum bizim oyunumuzu etkiledi. Chelsea’nin bu zamana kadar böyle bir sakatlık problemiyle karşılaşmaması büyük bir şans. Eden Hazard veya Diego Costa gibi yıldız oyuncular uzun süre takımdan ayrı kalsaydı Chelsea’nin durumu nasıl olurdu, merak ediyorum.” dedi.

Buna karşın Alman teknik adam, Londra kulübündeki meslektaşı Antonio Conte’nin yönetim tarzına hayranlık duyduğunu belirterek, “Futbolda kusursuz bir sistem yaratmak mümkün değil ancak Chelsea bu formunu devam ettirebilirse şampiyonluğu hak ederek kazanan taraf olur ve kimse bundan en ufak bir şüphe duymaz.” ifadelerini kullandı.

Önlerindeki transfer döneminde belirledikleri strateji hakkında da ipuçları veren Klopp, “Biz büyük bir kulübüz ve finansal kaygılarla futbolcu satmayacağız. Dünyadaki her futbolcuyu alacak paramız olmayabilir, ancak oyuncularımızı tutacak kadar paramız var. Şu an takımımdan çok memnunum. İyi bir konumdayız ve geleceğimiz parlak.” diye konuştu.

Liverpool, Premier League’in 18. haftasında bugün Stoke City’yi konuk edecek. (hürriyet)