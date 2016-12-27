Kuzey Kutbu’ndaki sıcaklık korkutuyor— 27 Aralık 2016
Kuzey Kutbu’ndaki sıcaklık seviyesinin yükselmesi bilim insanlarını endişelendirmeye başladı.
Kuzey Kutbu’ndaki sıcaklık seviyesinin yükselmesi bilim insanlarını endişelendirmeye başladı.
İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’ne bağlı Çevresel Değişim Enstitüsü’nde araştırmacı olan Dr. Friederike Otto, Kuzey Kutbu’ndaki sıcaklık seviyesinin bu yıl sonuna kadar normalin 20 derece üzerine çıkabileceğini ifade etti.
İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre Otto, böyle bir ısı dalgasının sanayi öncesi toplumlarda aşırı derecede nadiren olabilecek bir durum olduğunu, sanayi öncesi toplumların böyle bir şeyi ancak bin yılda bir defa bekleyebileceğini kaydetti.
Otto, ısıdaki bu değişimin insan eliyle olduğundan çok emin olduklarını da vurguladı. (hürriyet)
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